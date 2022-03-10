РИАМО - 10 мар. Работы по строительству павильона «Ластоногие», который находится на территории Московского зоопарка, вышли на завершающую стадию, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На территории Московского зоопарка на завершающую стадию вышли работы по строительству нового павильона «Ластоногие», где для редких морских животных, таких как белуги, сивучи, моржи, северные морские котики и тюлени, создаются условия, максимально приближенные к природной среде», - отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, общая площадь нового трехэтажного павильона будет порядка 6 тыс. кв. м.

«Помимо экспозиции морских животных здесь разместятся билетные кассы, сувенирные магазины и кафе, а также образовательный центр для проведения культурно-образовательных мероприятий», - уточнил вице-мэр.

Проверка строительных работ

Глава Мосгостройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что специалисты Центра экспертиз проверили ход возведения объекта, оценили выполненные облицовочные работы вертикальных поверхностей, качество покрытий пола, в том числе их уклонов в помещениях со средней и большой интенсивностью воздействия жидкостей.

«Мы внимательно следим за строительными объектами, которые возводятся в рамках масштабной реконструкции Московского зоопарка. Специалисты подведомственного Мосгосстройнадзору Центра экспертиз регулярно выполняют лабораторно-инструментальные исследования по качеству проведенных работ на территории будущего павильона», – сказал Войстратенко.

По словам директора Центра экспертиз Виктора Егорова, по итогам проведенных на объекте обследований были составлены и переданы экспертные заключения в Мосгосстройнадзор.

Он подчеркнул, что в мегаполисе высокая масштабность возведения и реконструкции социально и экономически значимых объектов. В такой работе нужна строгая оценка качества материалов и конструкций на соответствие требованиям нормативно-технической документации.

«От этого напрямую зависят надежность, долговечность возводимых объектов, безопасность и удобство в эксплуатации», - уточнил директор Центра экспертиз.

Обновление зоопарка

Возведение павильона «Ластоногие» проводят в рамках работ по масштабному обновлению столичного зоопарка.

Как рассказал Бочкарев, в зоосаде закончили реконструкцию пешеходного моста через Большую Грузинскую улицу, он соединяет новую и старую территории объекта. При строительстве также сделали дополнительное пролетное соединение, для удобства посетителей зоопарка увеличилась ширина перехода.

По словам заммэра, обновленный мост украсили декоративными ограждениями, благодаря им объект напоминает по форме морскую волну. Кроме того, сделан новый входной павильон со стороны станции «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской ветки метрополитена. В двухэтажном здании установили пассажирский лифт и пандусы для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Еще там планируется открытие сувенирных магазинов, кафе, образовательных центров для детей и взрослых.