Трамп считает, что Байден на самом деле не управлял США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден на самом деле не управлял страной, сообщает РИА Новости.
«Этот парень едва ли был президентом, никто не знал, он президент или кто, к черту, президент. Я говорю, что им был тот, кто управлял устройством для автоматической подписи документов, но что я могу знать», — заявил он, выступая на митинге в Мичиган.
Ранее Дональд Трамп на республиканском ужине вспомнил, как его предшественник Джо Байден демонстрировал «уникальные способности» — мог моментально заснуть на пляже перед фотографами.
Президент признался, что долго колебался, какое прозвище дать конкуренту — «Сонный Джо» или «Продажный Джо».