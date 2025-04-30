Трамп считает, что Байден на самом деле не управлял США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден на самом деле не управлял страной, сообщает РИА Новости .

«Этот парень едва ли был президентом, никто не знал, он президент или кто, к черту, президент. Я говорю, что им был тот, кто управлял устройством для автоматической подписи документов, но что я могу знать», — заявил он, выступая на митинге в Мичиган.

Ранее Дональд Трамп на республиканском ужине вспомнил, как его предшественник Джо Байден демонстрировал «уникальные способности» — мог моментально заснуть на пляже перед фотографами.

Президент признался, что долго колебался, какое прозвище дать конкуренту — «Сонный Джо» или «Продажный Джо».