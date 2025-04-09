Трамп рассказал о «таланте» Байдена засыпать на пляже

сегодня в 05:05

Президент США Дональд Трамп на республиканском ужине вспомнил, как его предшественник Джо Байден демонстрировал «уникальные способности» — мог моментально заснуть на пляже перед фотографами, пишет РИА Новости .

«Он садился в шезлонг, рот открывался, слюна капала — и ему было всё равно», — с сарказмом описал сцену Трамп.

Президент признался, что долго колебался, какое прозвище дать конкуренту — «Сонный Джо» или «Продажный Джо». Первый вариант в итоге стал визитной карточкой его предвыборной риторики.

Выступление Трампа вновь показало его фирменный стиль — жёсткие выпады под маской шутки. Политологи отмечают, что такие колкости работают на укрепление его имиджа «правдивого бунтаря» среди сторонников.

Ожидается, что команда Байдена проигнорирует эти высказывания, как и предыдущие.