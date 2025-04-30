В ГД внесут законопроект об установлении МРОТ в сумме 34 тыс. рублей

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета Государственной думы по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект об установлении в России с 1 января 2026 года МРОТ в сумме 34 тыс. рублей в месяц, сообщает РИА Новости .

Кроме того, авторы законопроекта предлагают установить с начала 2026 года минимальный почасовой уровень оплаты труда сотрудника на условиях неполного рабочего времени в сумме 300 рублей в час.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит обеспечить право работников на достойное вознаграждение за труд и будет способствовать повышению уровня жизни россиян.

Многие россияне, работающие полный рабочий день, сталкиваются с высокими ценами, низкими зарплатами и отсутствием сбережений. Несмотря на наличие доходов, они зачастую не покрывают все необходимые расходы. Одной из основных проблем является недостаточная минимальная оплата труда (МРОТ), которая в 2025 году составит около 22,4 тыс. рублей при официальном прожиточном минимуме в 19,3 тыс. рублей.