Аналитик ответил, почему работа не всегда обеспечивает финансовую стабильность

Многие россияне, работающие полный рабочий день, сталкиваются с высокими ценами, низкими зарплатами и отсутствием сбережений. Несмотря на наличие доходов, они зачастую не покрывают все необходимые расходы. Одной из основных проблем является недостаточная минимальная оплата труда (МРОТ), которая в 2025 году составит около 22,4 тыс. рублей при официальном прожиточном минимуме в 19,3 тыс. рублей. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота отмечает, что реальные показатели гораздо выше, сообщает АБН24 .

Прожиточный минимум может достигать 40 тыс. рублей, а минимально необходимая зарплата — 50 тыс. рублей. В семьях с двумя детьми и одним работающим родителем эта сумма делится на четверых, что становится крайне скудной величиной.

Еще одной проблемой является высокая налоговая нагрузка на бизнес, что ограничивает возможность компаний повышать зарплаты своим сотрудникам. Это особенно сильно сказывается на сферах услуг, розничной торговли и некоторых производственных отраслях, где часто встречаются низкие зарплаты и нестабильность. Чтобы улучшить свое положение, работникам приходится искать дополнительный заработок или менять профессию, что ведет к дефициту квалифицированных специалистов в медицине и образовании.

Семьи с низким уровнем дохода тратят значительную часть своего бюджета на жилье, питание и кредиты, что составляет от 80% до 140% всех средств. Это делает невозможным создание каких-либо накоплений и заставляет обращаться к займам. За последние несколько лет стоимость жилья и продуктов выросла на 25% и 15% соответственно, увеличив долю базовых расходов на 12-24%.

Государство предоставляет социальную поддержку, однако она носит временный характер и ее размер варьируется в разных регионах. Политолог Юрий Самонкин указал на необходимость упрощения процедур получения пособий и установления единого стандарта социальной помощи. Он также подчеркнул важность увеличения МРОТ до 43-50 тыс. рублей.

Несмотря на снижение уровня бедности с 1990-х годов, комплексная реформа налоговой и социальной системы необходима для улучшения ситуации. Эксперты предложили инвестирование в образование, налоговые льготы для бизнеса и защиту прав работников. Без этих мер борьба с бедностью останется сложным вызовом.

Для повышения справедливости в оплате труда аналитик Бархота предложил снизить зарплаты госслужащих до уровня зарплат преподавателей региональных вузов, ввести прогрессивный налог на низко оплачиваемые, но востребованные профессии и установить доплаты для высококвалифицированных специалистов.

«Последний шаг — введение дисконта к заработной плате работников, работающих полностью в дистанционном режиме и перераспределение этих средств в пользу сотрудников, полностью отказавшихся от „удаленки“», — заключил эксперт.