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В Приморье задержали гражданина Китая, который сбежал из колонии

Полиция и пограничники задержали осужденного гражданина Китая, который в минувшие выходные сбежал из колонии-поселения в Приморье, сообщает РИА Новости .

Гражданин Китая совершил побег из колонии-поселения в поселке Приморский Хасанского района.

Он был осужден за незаконное пересечение государственной границы РФ.

Его задержали сотрудники полиции.

Ранее две женщины-заключенные совершили побег с лакокрасочного производства в Ростовской области. Из колонии их направили на завод, чтобы работать.