В Приморье задержали гражданина Китая, который сбежал из колонии
Полиция и пограничники задержали осужденного гражданина Китая, который в минувшие выходные сбежал из колонии-поселения в Приморье, сообщает РИА Новости.
Гражданин Китая совершил побег из колонии-поселения в поселке Приморский Хасанского района.
Он был осужден за незаконное пересечение государственной границы РФ.
Его задержали сотрудники полиции.
Ранее две женщины-заключенные совершили побег с лакокрасочного производства в Ростовской области. Из колонии их направили на завод, чтобы работать.