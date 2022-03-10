РИАМО - 10 мар. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Подмосковье 28-летнего мужчину, которого подозревают в совершении серии мошенничеств на сумму более 1 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник через интернет предлагал свои услуги по выполнению строительных работ. Потенциальных клиентов он убеждал внести предоплату для закупки материалов по низкой цене, однако взятые на себя обязательства по договорам не исполнял», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полиция установили личность подозреваемого и задержала его в Истре, где он проживал. Удалось установить его причастность к совершению 8 эпизодов мошеннических действий, которые принесли ему более 1 млн рублей.

Подозреваемый пояснил, что полученные деньги тратил на личные нужды. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».