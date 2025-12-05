Мария Багреева: на портале поставщиков Москвы работает 390 тыс предпринимателей

Зарегистрироваться на портале можно с помощью электронной почты или подписи, а также авторизоваться через учетную запись на mos.ru или в других системах. Багреева напомнила, что портал поставщиков за 12 лет стал важным межрегиональным инструментом для проведения госзакупок малого объема.

«Он помогает предпринимателям со всей страны находить заказчиков из 43 регионов РФ. К началу декабря число поставщиков, зарегистрированных на портале, превысило 390 тыс., увеличившись с начала года на 40 тыс. Более 90% из них являются представителями малого и среднего бизнеса. Активнее всего к платформе в этом году присоединялись предприниматели из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга — на них пришлось более четверти новых пользователей. Поставщики из этих регионов, подключившиеся к порталу с начала года, заключили 2,1 тыс. контрактов на сумму свыше 4,7 млрд рублей», — сказала Багреева.

Каталог стандартных товарных единиц портала поставщиков на начало декабря включает 3,3 млн позиций. Каждый день на платформе заключается почти 1,5 тыс. контрактов.

«Закупочный процесс на портале поставщиков полностью переведен в цифровой формат: контракты заключаются и исполняются дистанционно, без бумажных документов, а для заверения сделок используется электронная подпись. Благодаря автоматизации повышается прозрачность и управляемость процессов, а также снижаются риски ошибок, связанных с человеческим фактором. Больше всего предпринимателей с момента начала работы портала в 2013 году зарегистрировались из Москвы: их число составляет почти 195 тысяч», — прокомментировал руководитель департамента столицы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

