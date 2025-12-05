Ефимов: 15 домов возводят на западе столицы по реновации

В рамках программы реновации в семи районах ЗАО идет строительство 15 ЖК, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объекты возводят из высококачественных материалов с современным техническим оснащением преимущественно отечественного производства.

«На данный момент на западе столицы возводят 15 жилых комплексов для реализации программы реновации общей площадью почти 810 тыс. кв. м. Строительные площадки расположены в семи районах округа. Всего в новостройках запроектированы почти 7,8 тыс. квартир. Для маломобильных граждан адаптируют свыше 100 квартир. Объем жилой площади в возводимых домах на западе столицы превысит 455 тыс. кв. м», — уточнил вице-мэр.

Территорию каждой новостройки обустроят по принципу безбарьерной среды с удобными входными группами без лестниц. В домах оборудуют максимально просторные и светлые подъезды, а также комнаты для консьержей и колясочные.

«Сейчас на западе столицы в районе Фили-Давыдково возводят пять новостроек для программы реновации. Четыре дома появится в районе Очаково-Матвеевское, еще два — в Можайском районе. В районах Солнцево, Филевский Парк, Кунцево и Проспект Вернадского возведут по одной новостройке. Во дворе каждого дома создадут благоустроенные общественные зоны. Запроектировано порядка 60 досуговых площадок, среди которых игровые для детей, зоны для занятий спортом и места для спокойного отдыха на свежем воздухе», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Каждый этап возведения домов по программе реновации на западе столицы проходит под контролем Мосгосстройнадзора.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что дома по реновации экономят до 40% ресурсов по сравнению с пятиэтажками.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.