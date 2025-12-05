Суд оставил без изменения решение по спору между Прилучным и Муцениеце о сыне

Мосгорсуд рассмотрел спор актера Павла Прилучного с экс-супругой, артисткой Агатой Муцениеце (текущая фамилия — Дранга) по вопросу места жительства их ребенка. Решение оставили без изменения, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Вердикт вынесли 4 декабря. Без изменения оставлено решение Головинского райсуда столицы от 25 июля.

Тогда Прилучному отказали во внесении изменений в соглашение об определении места жительства сына Тимофея. Актер просил также расторгнуть соглашение об уплате алиментов, освободить себя от них.

Столичный суд определил, что ребенок будет проживать с Муцениеце. Прилучный пытался обжаловать решение. Однако апелляционная инстанция оставила без изменений решение Головинского суда.

