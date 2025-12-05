«Домой!»: россияне устроили бунт в аэропорту Шарм-эль-Шейха из-за задержки рейса

Путешественники из России взяли в осаду гейты аэропорта египетского Шарм-эль-Шейха из-за того, что их самолет задержали на полдня. Инцидент произошел еще в конце ноября, тогда 200 человек не могли покинуть страну из-за вышедшего из строя воздушного судна, сообщает Baza .

На протяжении 12 часов пассажирам не рассказывали, что случилось. Вылет регулярно переносили. Причину задержки не называли. Также туристам не говорили, через сколько они полетят домой.

Представители авиакомпании не выходили к пассажирам. При этом их постоянно отправляли на разные гейты.

Через некоторое время россияне решили устроить бунт. Они заблокировали находящиеся рядом гейты, чтобы другие рейсы не смогли вылететь.

Россиянам удалось привлечь внимание авиаперевозчика. Им предоставили еду, воду. Самолет отправили в РФ уже через два часа.

Суммарно воздушное судно задержали на 14 часов. Однако компенсацию пассажирам не предоставят, поскольку в египетском аэропорту нужную отметку в посадочный талон не поставили.

На опубликованной записи видно, как россияне заблокировали несколько гейтов. Они выстроились большой колонной у выхода на посадку. Также путешественники из РФ хлопали и кричали: «Домой!».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.