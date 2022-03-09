РИАМО - 9 мар. Второй этап благоустройства набережной реки Клязьма в Орехово-Зуеве завершился в 2021 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Обновленная набережная получила новое освещение, велодорожки, лежаки, качели и «парящую» экотропу, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Главным акцентом новой общественной зоны стал большой бетонный пирс с лежаками и качелями, как продолжение уже реализованного участка с бетонными амфитеатрами. Помимо мощения, асфальтирования и устройства велодорожки сделано освещение и дополнительное озеленение», - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В рамках второго этапа благоустройства набережная реки была продолжена в сторону здания администрации и второго автомобильно-пешеходного моста. Также дополнительно был благоустроен подход к набережной со стороны улицы Ленина, который функционально соединил ее с городом.

В 2021 году в Орехово-Зуеве реализовали проект-победитель IV Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений – благоустройство природной набережной.

На природной набережной появилась экотропа в виде деревянных настилов для обеспечения возможности комфортного и безопасного использования территории в периоды разлива реки. Также была организована велодорожка, являющаяся продолжением веломаршрута вдоль городской набережной.

Всю территорию набережной озеленили. На ней появились новые хвойные и лиственные деревья, а также декоративные кустарники и посевной газон.

Благоустройство набережной в Орехово-Зуеве началось в 2019 году за счет целевого гранта, который город выиграл в рамках программы «Точки роста». Тогда строители очистили и укрепили береговую линию, переложили инженерные сети, подготовили фундаменты. Год спустя работы продолжились.

Заброшенная ранее набережная стала местом проведения уличных гуляний и городских мероприятий. Организация пирсов-площадок позволила наполнить берег различными занятиями для горожан — музыканты получили новую площадку для репетиций и уличных концертов, любители спорта — большую площадку с уличными тренажерами прямо на кромке реки.

Также на одном из пирсов появилась возможность проводить мастер-классы. Все пирсы были выполнены в виде амфитеатров различных конфигураций.