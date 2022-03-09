РИАМО - 9 мар. В Москве начались образовательные мероприятия в рамках фестиваля «Триумф Джаза», сообщил директор фестиваляРоман Христюк.

«В этом году мы решили посвятить нашу образовательную программу людям, местам и событиям, которые определили джазовую историю в России», – сказал Христюк.

Он добавил, что неофициально «Триумф Джаза» начался 6 марта с показа «Веселых ребят» в клубе Игоря Бутмана и с лекции Ксении Кохан о Леониде Утесове.

8 марта прошла концерт-лекция Петра Вотокова, которая была посвящена ретроспективе первых отечественных джазовых оркестров.

9 марта в Российском национальном музее Музыки пройдет лекция о легендарных виниловых альбомах советского джаза. Также пройдет паблик-толк с Игорем Бутманым в Еврейском музее и центре толерантности, после пройдет показ документального фильма «Импровизация в поисках диалога».

12 марта пройдет концерт-лекция, посвященная Эдди Рознеру в Мультимедиа Арт Музее, а 13 марта состоится лекция-перформанс «Введение в поп-механику» в музее современного искусства на Петровке, посвященная Сергею Курехину.

Вход на все мероприятия бесплатный, но необходимо зарегистрироваться на сайте «Джаз Триумфа». Также в Ярославле 17 марта пройдут мастер-классы, которые проведут Евгений Побожий и Сергей Должняков.