РИАМО - 9 мар. Свыше 30 населенных пунктов догазифицировали за прошедшую неделю в Подмосковье, заявил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Всего в марте компания проводит работы в 267 населенных пунктах. Сейчас работы ведутся в 153 населенных пунктах Подмосковья.

«За неделю с 1 по 9 марта «Мособлгаз» завершил работы в 36 населенных пунктах», - сказал Баранов.

За этот срок газифицированы 59 домовладений.

С начала года газифицированы: 112 населенных пунктов. Газифицированы 15 тыс. 735 домовладений.