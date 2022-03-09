РИАМО - 9 мар. Новые федеральные выплаты смогут получать около 50 тыс. семей с детьми, живущих в Подмосковье, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

«Мы прогнозируем около 50 тыс. семей, которые смогут воспользоваться этой выплатой. Мы ждем федеральную нормативку, как только все федеральные постановления будут вынесены – мы начнем необходимую работу», — сказала Болатаева в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее сообщалось, что в России будет введено ежемесячное пособие на каждого ребенка в полных семьях, суммарный доход которых не превышает 14,7 тыс. рублей на каждого члена семьи. ​

«Никакой беготни или волокиты тут не будет. У нас эта система уже отработана, но в любом случае, прошу подготовить разъяснения для наших жителей и направить на почты», — поручил Воробьев.​

О новых выплатах во вторник сообщил президент России Владимир Путин. Деньги будут выделены на детей в возрасте от 8 до 16 лет.