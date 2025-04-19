В Москве мужчина распылил газовый баллончик в полицейских

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В Москве арестовали мужчину, распылившего баллончик в лица сотрудникам полиции

Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который распылил газовый баллончик в лица сотрудников правоохранительных органов на юге столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

16 апреля мужчина у жилого дома в 3-ем Павелецком проезде отказался выполнить требования полицейских предъявить документы для проверки и распылил в их лица газовый баллончик.

Правоохранители задержали злоумышленника. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Фигуранту предъявили обвинение и избрали меру пресечения. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Ранее школьник по указанию мошенников поджег дверь отделения полиции в Москве. Правоохранители задержали несовершеннолетнего злоумышленника.