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NYP: союзники Киева хотят согласовать план прекращения огня на Украине в Лондоне

Западные союзники киевского режима планируют утвердить план полного прекращения огня на Украине на встрече в Лондоне, которая состоится на следующей неделе, сообщает американская газета New York Post (NYP).

«На следующей неделе в Лондоне мы хотим вынести решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня», — заявил изданию представитель вашингтонской администрации.

Он подчеркнул, что после встрече Вашингтон намерен провести встречу с делегацией РФ, чтобы сказать: «Итак, это лучшее и окончательное предложение». Это позволит выяснить, на чем остановились обе стороны конфликта.

Американский чиновник добавил, что власти США могут ослабить антироссийские санкции и рассмотреть разморозку активов РФ для вовлечения Москвы в данные переговоры.

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов выйти из переговорного процесса по украинскому кризису, если произойдет какой-либо саботаж. Речь идет о срыве переговоров с любой стороны процесса.