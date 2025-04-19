Бросили на улице: причина смерти молодой туристки в Сочи не установлена

22-летняя туристка, найденная на улице, умерла в больнице в Сочи

В Сочи скончалась 22-летняя Людмила Ш. из Пермской области, ее нашли на улице города прохожие и вызвали скорую помощь, сообщает kp.ru .

Для родителей девушки известие о смерти стало шоком. Он все еще не могут прийти в себя от горя.

Родители забеспокоились о дочери 12 апреля, когда она перестала отвечать на звонки и сообщения. Такое поведение было нетипично для девушки, потому что она всегда держала семью в курсе. Функция геолокации на телефоне туристки помогла найти ее: гаджет показал местоположение в одной из больниц Сочи.

Мать пациентки узнала в медучреждении, что девушку доставили в критическом состоянии, ее положили в реанимацию.

Семья начала выяснять детали произошедшего. Вскоре они узнали, что дочь в Сочи часто гуляла с местным юношей, который помогал ей ориентироваться. Мама умершей попыталась связаться с молодым человеком, но безуспешно.

Как выяснилось позже, на выходных в «Сириусе» прохожие заметили, как мужчина бросил женщину, сначала волок ее, а потом сбежал. Очевидцы вызвали ей скорую помощь, но пока ждали врачей, состояние девушки ухудшилось.

Несколько дней доктора пытались спасти туристку, но 17 апреля ее сердце остановилось. Причины смерти девушки все еще не установлены.

В соцсетях в Перми люди соболезнуют семье погибшей. Похороны пройдут 18 апреля.