РИАМО - 9 мар. Беженцам из Донецкой и Луганской народных республик необходимо оказывать не только гуманитарную, но также моральную и психологическую помощь, сообщил народный артист РФ, эстрадный и оперный певец Николай Басков.

В среду проходит совещание губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами округов. К совещанию по видеосвязи присоединился и певец Николай Басков, который ранее дал несколько благотворительных концертов для беженцев.

«8 лет я следил за тем, что происходит на Донбассе. У меня там много друзей и музыкантов, которых я поддерживал все эти годы. В большей степени приобретал у них музыкальный материал, помогая им продолжать вести жизнь. Сейчас очень необходима не только гуманитарная помощь, но и психологическая и положительное эмоциональное воздействие на этих людей», — сказал Басков.

Он напомнил, что жители Донбасса на протяжении 8 лет жили в атмосфере постоянного страха и были вынуждены скрываться по подвалам от обстрелов.

По словам артиста, все его коллеги готовы оказать психологическую и эмоциональную помощь. Басков добавил, что все сферы должны быть задействованы для помощи тем, кто покинул Украину.

«Спасибо вам большое за добрые дела и за то, что вы с нами. Очень важны не слова, а чувства, которые вы передаете. Это все очень важно. Поэтому на связи. Хорошего вам дня и только вперед! Спасибо», — поблагодарил Баскова губернатор Московской области Андрей Воробьев.