РИАМО - 9 мар. В Подмосковье особое внимание уделят поддержке семей с детьми, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Очень важна тема поддержки семей», - заявил Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он напомнил, что 8 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, который предполагает дополнительные выплаты семьям, у которых есть дети от 8 до 16 лет.

Эти меры призваны поддержать семьи с детьми, у которых невысокий доход, во время сложной экономической ситуации в стране.

«Если в вашей семье доход на каждого человека ниже 14,7 тыс. рублей, то вам положено президентское пособие. В Подмосковье его смогут получить около 50 тыс. детей. Размер выплаты в среднем составит от 7 до 14 тыс. рублей. Деньги поступят в мае уже с учетом апреля», - сообщается в официальном Telegram-канале Андрея Воробьева.

Также будут расширены возможности федерального правительства и региональных властей по индексации пенсий, определения величин МРОТ и прожиточного минимума. Кроме того, жители, малый и средний бизнес в случае существенного падения доходов смогут взять кредитные каникулы.

Еще правила закупок лекарств и медицинского оборудования упрощены для оперативности их проведения. Также отменены плановые проверки малого и среднего бизнеса до конца года, а для ИТ-компаний – до конца 2024 года.

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