РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мар. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 45 760 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

506 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 949 024 случая инфицирования. Скончался 14 381 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 884 010 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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