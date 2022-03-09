РИАМО - 9 мар. За минувшие сутки в Московской области было выявлено 506 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе было зафиксировано 949 024 случая, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизировалась в Подмосковье. Часть направленных на борьбу с Covid-19 ограничений была отменена в регионе.

Работодатели могут вернуть к работе в офисах сотрудников, которые ранее трудились на удаленке.

Защититься от коронавирусной инфекции поможет вакцинация. Бесплатно привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.

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