В Можайске местные жители взяли шефство над памятником героизму местных жителей

Монумент находится на месте бывшей деревни. На обелиске — фигура партизана, скорбно склонившего голову, и табличка с 14 именами, два из которых — неизвестны. Это памятник мужеству жителей деревни Рогозино. Мужчин и подростков под новый год заживо сожгли в деревенской избе во время оккупации деревни нацистами. Их подозревали в связях с партизанскими отрядами.

Сегодня спустя более 80-ти лет в преддверии годовщины Великой Победы, положившей конец страшным зверствам фашизма, о памятнике заботятся благодарные потомки. Шефство над ним взяло местное агропредприятие. Его сотрудники засеивают поля рядом с памятником и бережно ухаживают за монументом. Они уже оштукатурили постамент, покрасили ограду, фигуру партизана и покрыли лаком поклонный крест. Территорию вокруг убрали и благоустроили — пересеяли щебенку и полностью обновили покрытие.

Местные жители сюда приходит, приносят цветы. Для нас это дань уважения людям, которые здесь когда-то жили и отдали свои жизни за мирное небо над головой. Среди сотрудников нашего предприятия, есть потомки погибших здесь. Это совесть и честь нашего поколения — передать память о Великой Отечественной войне, — рассказал генеральный директор ООО «Агроинтех» Максим Поддубный.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.