В Балашихе построят новый воспитательно-образовательный комплекс

Подрядчиком проектирования и строительства воспитательно образовательного комплекса в ЖК «Федурново» в Балашихе определен ООО «ДАКОРП», сообщает пресс-служба Минстроя Подмосковья.

Работы будут проведены в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета. Площадь земельного участка — более 2 га.

В здании воспитательно-образовательного комплекса разместятся блок детского сада на 100 мест и школьный блок на 275 мест. Внутри будут оборудованы учебные классы и групповые со спальнями и игровыми, спортивные залы, библиотека, столовая с пищеблоком полного цикла, кабинеты для занятий творчеством и музыкой.

На прилегающей территории обустроят игровые и спортивные площадки, места для отдыха и проведения мероприятий.

Открыть образовательное учреждение планируется 1 сентября 2028 года.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.