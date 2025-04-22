Вкусный тренд: эксперт рассказала о моде на финики с маслом
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Гастрономический блогер Анна Гамиль заявила, что новый супертренд Tik Tok — финики с маслом — связан с растущей модой на дубайский шоколад, сообщает Сноб.
«После моды на дубайский шоколад люди начали изучать, какие еще интересные блюда есть у арабов. И они нашли довольно древний рецепт — финик с маслом, который едят, чтобы набраться энергии в засушливом климате», — сказала эксперт.
По ее словам, этот перекус подойдет для прогулки или полдника в офисе.
Другая причина популярности фиников — тренд на простоту в российской столице. Другой пример — редис с шампанским, которым также интересуются искушенные гости ресторанов: им хочется контраста со сложной пищей.
Финики с маслом сочетают сладость, жирность и солоноватость: в этом секрет их популярности. Многие люди любят сладкое, но без приторности, а масло в этом блюде уравновешивает сахар. Соль связывает два вкуса вместе и помогает сбалансировать их.