В Подмосковье к 80-летию Победы вышли брендированные автобусы «Мострансавто»

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на маршруты «Мострансавто» начали выходить брендированные автобусы. Транспортные средства оформлены стилизованными изображениями георгиевской ленты, монумента «Родина-мать зовет!», подмосковных памятников, посвященных Великой Отечественной войне, благодарственными и поздравительными надписями. На маршруты Московской области вышли 23 автобуса, оформленные в честь Дня Победы, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Это вклад в сохранение памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны. Мы хотим, чтобы каждый житель Подмосковья, увидев такой автобус, вспомнил о мужестве и самоотверженности тех, кто сражался за нашу Родину», — отметили в ведомстве.

В начале мая в автобусах компании состоится акция «Бессмертный полк на транспорте». Пассажиры смогут увидеть портреты участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, которые прислали жители региона. Акция проводится совместно региональным отделением «Бессмертного полка России» в Московской области, «Мострансавто» и АНО «Мой выбор» при поддержке правительства Московской области в рамках регионального проекта «Герои русских побед».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.