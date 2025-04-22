Специалисты Подмосковья продолжают капремонт дороги от Мариуполя до трассы М-14

Подмосковные дорожники продолжают ремонтные работы на дороге, соединяющей Левобережный район Мариуполя с трассой М-14 в районе села Лебединское, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

В настоящее время специалисты приступили к нанесению битумной эмульсии для дальнейшей укладки нового асфальтобетонного покрытия.

После завершения ремонта участка дороги протяженностью более 9 км жители кварталов Виноградное, Пионерское, Алексеевка и села Сопино смогут с комфортом проезжать к объектам социальной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.