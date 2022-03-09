РИАМО - 9 мар. В рамках подписанного в октябре 2021 года соглашения о взаимодействии и сотрудничестве делегация администрации Екатеринбурга посетила объекты группы компаний «Мосинжпроект». Целью визита стало изучение практического опыта московского холдинга в качестве оператора ряда ключевых градостроительных программ столицы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В число этих программ входят строительство Московского метрополитена и развитие крупных городских территорий.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и другие представители администрации посетили и ознакомились с проектами активно развивающейся территории административно-делового центра «Коммунарка», транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нижегородская», а также побывали на площадке строительства станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и одноименного ТПУ.

На каждом объекте специалисты холдинга «Мосинжпроект» подробно рассказали о применяемых методах управления проектами и строительным производством, используемых технологиях и оборудовании, а также о полученных за годы реализации столичных инфраструктурных объектов опыте и компетенциях.

«Главе Екатеринбурга и его заместителям было важно познакомиться с практикой и результатами работы «Мосинжпроекта» по ключевым направлениям деятельности холдинга. К примеру, как в качестве оператора развития крупного градпроекта (КГП) компания управляет этапами его реализации в режиме «одного окна» и координирует работу всех участников с профильными ведомствами», – подчеркнул генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Он добавил, что в АДЦ «Коммунарка» формат КГП позволил комплексно спланировать новые территории, интегрируя все элементы городской и транспортной инфраструктуры. Такой опыт может быть использован и в рамках развития Екатеринбурга.

По словам Алексея Орлова, в столице Урала планируются к реализации масштабные градостроительные проекты, в том числе ведется работа по развитию Екатеринбургской агломерации.

«Мы получили представление о возможностях компании и оценили масштаб реализуемых градостроительных проектов. Изучение управленческих компетенций компании для нас крайне полезно, так как Екатеринбургу предстоят масштабные работы по комплексному развитию городской агломерации и новых территорий. Сегодня мы обсудили конкретные шаги по переводу взаимодействия в предметную плоскость, в ближайшее время приступим к реализации дорожной карты», – отметил Алексей Орлов.

По его словам, у руководства столицы Свердловской области есть также интерес к московскому опыту создания транспортно-пересадочных узлов, которые являются не только объектами транспортной инфраструктуры, но и точками роста, новыми центрами общественной и деловой жизни мегаполиса.

Сотрудничество с Екатеринбургом

«Мы продолжаем развивать контакты с руководством Екатеринбурга и прорабатывать вопросы дальнейшего взаимодействия. Глава города сегодня лично познакомился с нашим опытом управления крупными проектами территориального развития и транспортной инфраструктуры. Особый интерес у представителей администрации города также вызвала наша текущая работа с частным инвестором по созданию масштабного проекта «Притяжение» в Магнитогорске и опыт реализации парка «Зарядье» в Москве», – сообщил заместитель генерального директора по стратегии и развитию бизнеса АО «Мосинжпроект» Антон Жиганов.

Он добавил, что Екатеринбургу, как и всем современным городам сегодня, необходимо создание многофункциональных общественных пространств - это важнейший фактор повышения комфорта жителей. «Мосинжпроект» готов делиться знаниями и предлагать возможности для развития уральского города.

Жиганов уточнил, что стороны перешли к формированию дорожной карты, включающей конкретные мероприятия по развитию Екатеринбургской агломерации.

«Мосинжпроект» выступает оператором развития территорий ряда крупных градостроительных проектов столицы – Мневниковской поймы, высвобождаемой территории центра им. М.В. Хруничева, а также административно-делового центра «Коммунарка» в новой Москве. Суммарная площадь планируемых к строительству объектов превышает 12 млн кв. метров.

«Мосинжпроект» – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, оператор ключевых градостроительных программ Москвы, в том числе выступает генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства новых линий и станций столичного метро, а также ряда крупных дорожных объектов.