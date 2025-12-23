Фехтовальщиков-юниоров допустили до состязаний с флагом и гимном России

Российские фехтовальщики-юниоры смогут выступать на турнирах с флагом и гимном страны. Такое решение приняла Международная федерация фехтования (FIE), сообщает ТАСС .

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал, что очень рад этой новости. Он отметил, что FIE выдала документ, согласно которому российские юниоры могут представлять свою страну со всей национальной символикой — флагом и гимном.

До этого исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с нацсимволикой.

Мамедов рассказал о ближайших соревнованиях, где может прозвучать российский гимн в случае победы. Так, российская женская команда рапиристок вылетает в ночь на 1 января в ОАЭ. А 2 января в Эль-Фуджайре стартует Кубок мира среди кадетов и юниоров.

Ранее Генассамблея FIDE допустила шахматистов из РФ до соревнований с символикой. В принятом решении подчеркивается, что россиянам будет разрешено представлять страну под российским флагом и гимном.

