Фехтовальщиков-юниоров допустили до состязаний с флагом и гимном России
Фото - © Pixabay.com
Российские фехтовальщики-юниоры смогут выступать на турнирах с флагом и гимном страны. Такое решение приняла Международная федерация фехтования (FIE), сообщает ТАСС.
Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал, что очень рад этой новости. Он отметил, что FIE выдала документ, согласно которому российские юниоры могут представлять свою страну со всей национальной символикой — флагом и гимном.
До этого исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с нацсимволикой.
Мамедов рассказал о ближайших соревнованиях, где может прозвучать российский гимн в случае победы. Так, российская женская команда рапиристок вылетает в ночь на 1 января в ОАЭ. А 2 января в Эль-Фуджайре стартует Кубок мира среди кадетов и юниоров.
Ранее Генассамблея FIDE допустила шахматистов из РФ до соревнований с символикой. В принятом решении подчеркивается, что россиянам будет разрешено представлять страну под российским флагом и гимном.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.