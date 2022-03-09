РИАМО - 9 мар. Специалисты завершили реконструкцию пешеходного моста и строительство входа со стороны станции метро «Баррикадная» в Московском зоопарке, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Посетители зоопарка, воспользовавшись новым входом, смогут приобретать билеты и подарки в сувенирных магазинах.

«Завершена реконструкция пешеходного моста, также построен новый вход, который разместился со стороны станции «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии метро. Это двухэтажный павильон с билетными кассами, турникетами, сувенирными магазинами. Для удобства маломобильных посетителей есть пассажирский лифт и пандусы. В здании смогут разместиться кафе, образовательный и культурно-просветительский центры», – заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что пешеходный мост соединяет «новую» и «старую» территории зоопарка. В ходе реконструкции сооружения специалисты демонтировали существующую лестницу и возвели дополнительное пролетное соединение.

«Благодаря декоративным ограждающим конструкциям обновленный мост по форме напоминает закручивающуюся морскую волну. В рамках реконструкции увеличена ширина перехода с 4 до 9 метров», – добавил Бочкарев.

Заммэра отметил, что на территории Московского зоопарка подходит к концу строительство павильона «Ластоногие». Там уже установлены основные конструкции павильона, сейчас строители занимаются отделкой помещений и пусконаладочными работами.

«Павильон «Ластоногие» представляет собой комплекс из пяти бассейнов с помещениями для морских животных – белуг, сивучей, моржей, северных морских котиков, тюленей. Создаваемая среда будет максимально приближена к природной, так что млекопитающим будет комфортно», – заключил заммэра.