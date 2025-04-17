Из Жуковского на Донбасс переданы посылки с детскими книгами

В Жуковском собрали детские книги для маленьких читателей Донбасса, сообщили в пресс-службе округа.

По инициативе Жуковской централизованной библиотечной системы и при поддержке заместителя председателя Жуковского отделения Комитета семей воинов Отечества, члена Общественной палаты городского округа Жуковский Дины Тушниковой читатели Центральной городской детской библиотеки под руководством Татьяны Лыжиной собрали детские книги для юных читателей города Луганска.

В настоящее время около 300 книг отправились из Жуковского на Донбасс. Две посылки уже нашли своих читателей в поселке Донское.

Кроме того, еще одна партия из 12 посылок в ближайшее время будет доставлена в город Волноваха. А еще одна посылка совсем скоро отправится российским бойцам в город Луганск.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.