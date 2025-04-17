«Хочу семью и работу»: украинцы сбежали от войны на лодке

Одесские беглецы от мобилизации строят планы на жизнь в России

Два жителя Одессы, сбежавшие от мобилизации на резиновой лодке и сдавшиеся российским военным, рассказали РИА Новости о своих планах на будущее.

.Андрей Березовский и Владислав Стоянов, переплывшие Днепр в июне 2024 года, сейчас отбывают 9-месячный срок в колонии-поселении в Адыгее за незаконное пересечение границы, но уже строят планы на жизнь после освобождения.

Березовский, выпускник Одесского нефтегазового техникума, мечтает работать по специальности в российском порту.

«Если у меня получится работать в России по специальности, я буду прилично зарабатывать. Создам ячейку общества — я не женат, детей пока нет, но думаю, может в России получится».

Его друг Стоянов переживает за оставшихся в Одессе маленькую дочь и пожилого отца, связь с которыми потеряна. Мужчины признаются, что не видят будущего на Украине и планируют остаться в России после отбытия наказания.