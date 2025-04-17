Пожар произошел на энергообъекте Москвы

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На юге Москвы загорелась подстанция на территории ТЭЦ-26

На юге столицы, в районе Востряковского проезда, произошло возгорание на территории ТЭЦ-26, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Огонь охватил электроподстанцию площадью около 20 квадратных метров. На место происшествия выдвинулись 20 пожарных расчетов для локализации возгорания.

Пожарные оперативно приступили к тушению, предотвратив распространение огня на соседние объекты электростанции.

Представители МЧС пока не сообщают о возможных отключениях электроэнергии в близлежащих районах, однако ситуация остается под контролем.

Причины возгорания и масштабы повреждений будут установлены по результатам проверки.