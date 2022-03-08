РИАМО - 8 мар. Профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ, врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев заявил, что проблемы с сердцем у детей возникают из-за позднего зачатия первенцев. Это приводит к генетическим отклонениям, сообщает «Вечерняя Москва».

«К сожалению, этот процесс у нас постепенно нарастает. Да и не только у нас — во всем мире. Поздние роды, дети, рожденные в позднее время. Чем старше человек — тем больше он подвержен генетическим мутациям. Кардиологические проблемы у человека в основном с ними и связаны», — заявил Конев.

Он пояснил, что, чем позже ребенок зачат и рожден, тем выше вероятность развития проблем с сердцем. Раньше 27 лет считалось поздним сроком для родов, теперь – 30 лет.

Кардиолог, заслуженный врач Юрий Серебрянский считает, что проблемы с сердцем может вызвать употребление определенных продуктов: жирного молока, куриных крыльев, индейки. В них содержится много холестерина.

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