РИАМО - 7 мар. Употребление жирных молочных продуктов может нанести вред здоровью организма и сердцу, в частности. Из-за избытка холестерина может нарушиться работа сосудов, сообщил кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский.

Он добавил, что для сохранения здоровья сосудов необходимо отказаться от употребления большого количества жирных молока и творога, куриных крылышек, шкурок от курицы и индейки.

«Злоупотребление кофе вредно для организма, потому что он повышает артериальное давление. Если бы мы научились пить маленькие чашечки для тонуса, то еще куда ни шло, а большие – нежелательно», – отметил Серебрянский в интервью «Москве 24».

Также могут нанести вред здоровью продукты с высоким содержанием соли. Они задерживают жидкость в организме и приводят к повышению давления. Кроме того, врач порекомендовал отказаться от злоупотребления сладкими и мучными продуктами людям с повышенной массой тела.

Чтобы избавиться от накопления лишнего жира в организме, следует больше двигаться. Иначе сердцу может быть нанесен вред из-за отложений жира.

«Развивается кардиомиопатия сердца, то есть расширение объема, ухудшение сокращения сердца. В принципе должно быть рациональное питание с сочетанием белков, жиров и углеводов», – подчеркнул врач.

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