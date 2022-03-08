РИАМО - 8 мар. Активисты и депутаты «Единой России» приняли участие в поздравлении жительниц Подмосковья с Международным женским днем. Члены партии поздравили с праздником секретарей первичных отделений, партийный актив и ветеранов, сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения «Единой России».
Члены «Единой России» поздравили женщин, эвакуированных из ДНР и ЛНР в пункты временного размещения в Коломне, Зарайске и городском округе Пушкинский. Активисты передали им цветы и фруктовые корзины.
В Зарайске и городском округе Пушкинский прошли праздничные концертные программы для женщин, а детям вручили сладости, раскраски и игры-головоломки.
В Международный женский день единороссы посетили сотрудниц «Серпуховхлеба» и поздравили их с праздником. Они передали им корзины с фруктами и натюрморт, выполненный учащимися и сотрудниками художественной школы им. Бузовкина.
Кроме того, в Луховицах секретарь местного отделения партии Сергей Тимохин поздравил сотрудниц ЕДДС, окружного отдела МВД России и диспетчера Луховицкой пожарно-спасательной части №229.
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