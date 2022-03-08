РИАМО - 8 мар. Во всех городских округах Московской области прошла акция «Вам, любимые», приуроченная к Международному женскому дню, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

Всероссийская акция «Вам, любимые» проходила с 4 по 8 марта на территории всех субъектов РФ при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. В Подмосковье она состоялась во второй раз.

Волонтеры и молодежные организации при поддержке ГУСК Подмосковья вручили девушкам и женщинам свыше 5 тыс. весенних цветов и 400 открыток, изготовленных своими руками. В 2022 году участие в акции приняли более 1 тыс. человек.

В рамках акции активисты посетили ветеранов, медицинские и учебные учреждения региона, где поздравили женщин с праздником. Совместно с ГИБДД волонтеры вручили подарки женщинам-водителям.

Самая яркая акция прошла 7 марта в аэропорту Шереметьево. Там 15 добровольцев раздали свыше 1 тыс. букетов пассажиркам, сотрудницам аэропорта и стюардессам.

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