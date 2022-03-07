РИАМО - 7 мар. В Международный женский день вход во все государственные музеи Московской области будет свободный, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Посетителям 8 марта нужно только получить бесплатный билет в кассе.

Так, бесплатно посетить в праздник можно будет Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре, Серпуховский историко-художественный музей, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, Государственный музей-заповедник «Зарайский Кремль», Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину.

Еще посетителей ждут музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева» в округе Пушкинский, Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов, Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина в Одинцовском округе, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей.

Бесплатные билеты можно получить в Государственном мемориальном музее-заповеднике Д.И. Менделеева и А.А. Блока недалеко от Солнечногорска, Музейном комплексе памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской в Рузском округе, Московском областном музее народных художественных промыслов в Мытищах, Военно-техническом музее в Черноголовке.

Предварительно лучше ознакомиться с правилами посещения на сайтах музеев, так как некоторые экскурсии и выставки в культурных учреждениях могут быть платными. На них надо приобрести электронные билеты.

Что подарить на 8 Марта: книги, которые нравятся женщинам>>