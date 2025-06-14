3 человека пострадали в лобовом столкновении легковушек в Новой Москве
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Два автомобиля столкнулись лоб в лоб на дороге на территории Новой Москвы в субботу днем, сообщает РЕН ТВ.
Предварительно, ДТП случилось в поселке Рассудово Троицкого округа.
В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что у обеих отечественных машин разворочены передние части, выбиты лобовые стекла.
В результате аварии пострадали 3 человека, их отправили в больницу. Дальнейшая информация об их состоянии уточняется.