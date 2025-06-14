сегодня в 15:09

3 человека пострадали в лобовом столкновении легковушек в Новой Москве

Два автомобиля столкнулись лоб в лоб на дороге на территории Новой Москвы в субботу днем, сообщает РЕН ТВ .

Предварительно, ДТП случилось в поселке Рассудово Троицкого округа.

В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что у обеих отечественных машин разворочены передние части, выбиты лобовые стекла.

В результате аварии пострадали 3 человека, их отправили в больницу. Дальнейшая информация об их состоянии уточняется.