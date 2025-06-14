Ушла из жизни театральный критик Ирина Мягкова

В возрасте 87 лет скончалась театральный критик, переводчик, преподаватель, кандидат искусствоведения Ирина Мягкова, сообщается в Telegram-канале ГИТИСа .

«ГИТИС выражает глубочайшие соболезнования дочери Ирины Мягковой — нашей выпускнице Ирине Кулик, близким, друзьям, коллегам, ученикам и читателям Ирины Григорьевны», — говорится в сообщении.

Мягкова в 1961 году окончила Московский государственный педагогический институт им. Ленина, а в 1965-м — Московский педагогический институт иностранных языков им. Мориса Тореза. В 1976 году стала кандидатом искусствоведения.

С 1988 года по 1993 год Мягкова являлась преподавателем театроведческого факультета ГИТИСа, вела семинар по театральной критике, была мастером заочных курсов и преподавала на кафедре театра народов СССР.

Она также была выдающимся знатоком французской литературы и театра, переводчиком драматургии этой страны.