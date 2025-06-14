Зеленский определится с дальнейшими переговорами по окончании обмена пленными

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев определится с дальнейшим участием в мирных переговорах с российской стороной после завершения обмена пленными, который может закончиться 20–21 июня, сообщает издание «Страна.ua» .

«После этого мы обсудим наши дальнейшие шаги», — сказал глава киевского режима.

Украинский лидер подчеркнул, что в настоящее время ведется организация его встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на саммите G7. В рамках переговоров Зеленский планирует поднять вопросы дальнейших переговоров с Москвой и новые антироссийские санкции.

По словам главы Украины, киевский режим подготовил для Вашингтона предложение о «глобально мощном» пакете вооружений. Однако для его получения от США необходимо провести переговоры с Трампом.

Ранее стало известно, что российская сторона вернула Киеву еще 1,2 тыс. тел военнослужащих ВСУ в рамках стамбульских договоренностей. При этом Украина не передала РФ ни одного тела погибших военных.