РИАМО - 8 мар. Канадский политик, лидер «Партии Зеленых Квебека» Алекс Тирелл заявил, что требования России к Украине, в том числе по ее денацификации, разумны, сообщает «Российская газета».

Он отметил, что западным странам и украинским властям необходимо согласиться на признание принадлежности Крыма России и суверенитета Донецкой и Луганской республик. Тирелл подчеркнул, что существуют доказательства связи киевских властей с неонацистскими группировками.

Другие канадские политики жестко раскритиковали высказывания Тирелла. Это связано с предстоящими предвыборными кампаниями и почти полуторамиллионной украинской диаспорой в Канаде.

Власти ряда европейских государств, Канады, США и Японии ввели экономические санкции в отношении России. На такой шаг они пошли из-за проведения спецоперации российских вооруженных сил по демилитаризации и денацификации Украины.

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