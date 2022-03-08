РИАМО - 8 мар. Товарооборот между Россией и Китаем в январе и феврале текущего года увеличился на 38,5% и достиг 26,43 млрд долларов, сообщает ТАСС.

Положительное сальдо России достигло 1,19 млрд долларов.

Показатель высчитывался в годовом исчислении. Как следует из данных Главного таможенного управления КНР, экспорт в Россию вырос на 41,5% и составил 12,62 млрд долларов. Импорт услуг и товаров, произведенных в РФ, вырос на 35,8%. Общий его объем составил 13,81 млрд долларов.

В начале пандемии в 2020 году товарооборот между странами сократился на 2,9% до 107,76 млрд долларов, однако уже в следующем году он вырос на 35,8%. Тогда была установлена рекордная отметка в 146,88 млрд долларов.

Европейские страны и США, наоборот, вводят ограничения и экономические санкции в отношении РФ. О прекращении или ограничении своей деятельности в России заявили такие компании, как Adidas, OBI, IKEA, Adobe, Shell и другие. Такое решение было принято из-за спецоперации российских вооруженных сил по демилитаризации и денацификации Украины.

ИТ‑компании РФ призвали сообщать о проблемах, с которыми они сталкиваются>>