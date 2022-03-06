РИАМО - 6 мар. Российское министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запустило сбор информации о срочных мерах поддержки, которые необходимы ИТ-компаниям в стране, сообщается на сайте министерства.

Соответствующую форму представители ИТ-сферы могут заполнить на портале госуслуг.

Так, компании могут рассказать о проблемах, с которыми они сталкиваются, а еще сообщить о ресурсах, которые нужны для решения возникших вопросов. Кроме того, в рамках данного опроса ИТ-специалисты могут отправить предложения для реализации новых проектов и мер поддержки в РФ.

«Мы в режиме онлайн проводим мониторинг ситуации в ИТ-отрасли и получаем обратную связь о проблемах, с которыми сталкиваются компании. Сбор информации от участников рынка на госуслугах запущен как для максимально оперативного реагирования, так и для разработки новых мер поддержки», – отметил замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Также российские IT-компании получат налоговые преференции, льготные кредиты по сниженной ставке и гранты на новые разработки.

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