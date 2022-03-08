РИАМО - 8 мар. Нефтегазовая компания Shell приняла решение прекратить свое участие во всех нефтегазовых проектах на территории России. Отказ от российских нефтепродуктов будет поэтапным, сообщает ТАСС.
В организации отметили, что в первую очередь компания прекратит приобретение российской сырой нефти на спотовом рынке, а также не станет заключать новые контракты.
Чтобы исключить поступающие из России объемы, компания намерена изменить цепочки поставок сырой нефти.
Кроме того, Shell прекратит всю свою деятельность, которая связана с автозаправочными станциями, авиатопливом и горюче-смазочными материалами.
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