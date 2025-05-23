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Володин: РФ даст адекватный и жесткий ответ на атаки на российские города

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем обращении в Telegram-канале , что Россия даст адекватный и жесткий ответ на массированные атаки дронов ВСУ и поставляемых Западом ракет на российские города.

«Важно, чтобы и на Западе, и в Киеве чувствовали свою ответственность за массированные атаки по нашим городам», — отметил он.

По его словам, «еврочиновники и их марионетки на Украине пытаются сорвать возобновившиеся при содействии США переговоры».

В последние дни наблюдается массовая атака дронов со стороны Украины и среди основных причин можно выделить несколько, в частности, привлечение внимание и оценка готовности российских ПВО, сообщил РИАМО полковник запаса, военный эксперт, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили с уничтожили 159 украинских беспилотников самолетного типа в небе над девятью российскими регионами.