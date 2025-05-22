Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили с уничтожили 159 украинских беспилотников самолетного типа в небе над девятью российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Инциденты произошли в четверг с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

Так, в небе над Московским регионом были перехвачены 22 украинских беспилотника, над Курской областью, 53 дрона, над Орловской областью — 54 БПЛА, над Тульской областью — 13, над Брянской областью — 6, над Тверской областью — 4, над Рязанской областью — 4, над Калужской областью — 2 и над Белгородской областью — 1.

Ранее журналист Владимир Соловьев заявил, что российские войска в ходе наступления вышли к границе Днепропетровской области. Телеведущий опубликовал кадры с российскими бойцами.