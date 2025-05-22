Военный эксперт назвал несколько причин массовой атаки дронов в последние дни

В последние дни наблюдается массовая атака дронов со стороны Украины и среди основных причин можно выделить несколько, в частности, привлечение внимание и оценка готовности российских ПВО, сообщил РИАМО полковник запаса, военный эксперт, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

«Цель массовой атаки условно можно разделить на несколько. Первое — это напомнить о себе, доказать, что у Украины пока есть определенные ресурсы и возможности творить зло. Почему именно творить зло? Потому что речь идет об объектах нападения — объектах с массовым пребыванием людей», — сказал Насонов.

Он добавил, что система запуска беспилотников в настоящее время совершенствуется, и запускать ее часто можно не только издали, а собирая вблизи.

«Несколько раз наши сотрудники Федеральной службы безопасности, службы военной разведки и, как ни странно, ГАИ задерживали автомобили, в которых находились разобранные беспилотники, в том числе самолетного типа, которые можно запускать из близлежащего леса. Одним из важных факторов данной фашистской деятельности является создание напряженности в обществе», — подчеркнул военный эксперт.

Как отметил Насонов, следующая важная характеристика, которую в обязательном порядке надо понимать и знать, — ВСУ используют военный принцип: это осторожное усилие на основном участке прорыва.

«Переведу на русский язык с военного: они не равномерно запускают каждый день по 15 (БПЛА — ред.), а в один день — такое количество, в другой день — другое. Проверяют готовность наших систем ПВО, определяют наиболее значимые объекты инфраструктуры. Объекты атакуются с различных направлений и разновременным образом. Это усложняет работу систем ПВО по отражению нападения», — разъяснил эксперт.

Специалист указал также на то, что районы запуска дронов меняются. Чтобы запустить аппарат, нужно 30 минут для сбора.

«Они вышли с леса — с территории Сумской, Харьковской, Киевской областей, с части приграничных территорий — и запустили. То есть не надо для этого иметь аэродром, не надо для этого иметь какую-то площадку подскока. Это одноразовое место. Все понимают, что это с какой-то полянки размером 3 на 5 метров запустили. И смысл по этой полянке бить? Толку никакого не будет», — заключил Насонов.

Украинские беспилотники пытаются атаковать Московский регион с вечера 21 мая. Ранее в Сети опубликовали видео уничтожения БПЛА в Подмосковье.