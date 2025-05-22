Взрыв в небе: уничтожение БПЛА в Подмосковье попало на видео

Уничтожение одного из атаковавших Московский регион беспилотников сняли на видео, сообщает SHOT . По данным канала, украинский дрон уничтожили в небе Подмосковья.

На кадры попал летящий беспилотник, который в один момент взрывается. После громкого звука дрон разлетается на части, а в небе остается черный дым от взрыва.

Информации о разрушениях не приводилось. Пока неизвестно, где именно произошло уничтожение БПЛА, которое сняли на видео.

Украина начала атаку на Московский регион с вечера 21 мая. За это время российские военные отразили несколько волн налетов вражеских БПЛА, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас ПВО России продолжает уничтожать дроны, пытающиеся атаковать столичный регион.