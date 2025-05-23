Раскрыта личность мужчины, открывшего огонь на вокзале в Россоши

По подозрению в стрельбе на вокзале в Россоши Воронежской области полиция разыскивает ранее судимого за разбой 38-летнего Владимира Токарева. Предварительно известно, что агрессор открыл огонь после конфликта, пишет Mash .

По оперативной информации, Токарев повздорил с одним из прохожих у железнодорожного вокзала, после чего схватился за пистолет и выстрелил оппоненту в спину, когда тот уходил от него. В настоящее время полиция разыскивает злоумышленника и просит помощи у местных жителей.

«Полиция будет благодарна каждому, кто сообщит какие-либо сведения о местоположении разыскиваемого», — говорится в распространенной в Россоши ориентировке.

По данным SHOT, пострадавший получил выстрел на вылет в спину. Медики уже прооперировали мужчину, он находится в тяжелом состоянии.

Известно, что Токарев стрелял не только в того, с кем поссорился, но и в случайных прохожих. Среди них никто не пострадал.

В настоящее время стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту стрельбы и травмировании человека.